“In arrivo oltre tre milioni di euro per la ristrutturazione del Rocchi”

Il presidente della Viterbese, Marco Romano, durante la presentazione di Alessandro Dal Canto - Il nuovo allenatore: "Spero di lavorare in un ambiente sereno"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “Sono fiero di aver scelto Alessandro Dal Canto”.

Il presidente Marco Romano dà il benvenuto al nuovo allenatore della Viterbese.

L’occasione arriva durante la presentazione delle nuove maglie da gioco griffate Nike, nella sala Regia del palazzo comunale di Viterbo.

Nel pomeriggio che precede la super sfida tra Italia e Spagna, valida per le semifinali del campionato Europeo, il club di via della Palazzina svela la conformazione dei nuovi completi da gioco.

“E’ l’inizio del mio terzo anno alla guida della Viterbese – ha esordito il presidente Marco Romano -. Speriamo che la nuova stagione sia diversa e ci faccia vivere il calcio in maniera serena. Sono ottimista e sono convinto che i tifosi potranno tornare allo stadio fin dalla prima giornata. A livello tecnico e dirigenziale stiamo costruendo un’ottima squadra: secondo me i campionati non si vincono senza una classe dirigenziale di primo livello.

Annuncio un passo decisivo per la storia del club: abbiamo avuto l’ok da parte del comune per la ristrutturazione dello stadio, il 15 luglio uscirà la graduatoria statale del piano ‘Abitare’ che ci permetterà di avere oltre tre milioni di euro che renderanno lo stadio un gioiello. I lavori coinvolgeranno, tra le altre cose, la tribuna Pratogiardino e la riqualificazione energetica della struttura. Ho appuntamento con il credito sportivo per la settimana prossima ed entro novanta giorni inizieranno i lavori“.

La conferma arriva anche da parte dell’assessore Marco De Carolis. “Le strutture, per lo sport, sono importanti – ha confermato De Carolis -. Come comune daremo il massimo supporto alla Viterbese. Per quanto riguarda le cifre, stiamo parlando all’incirca di 3,7 milioni di euro”.

Sport – Calcio – Viterbese – Alessandro Dal Canto

Presente alla cerimonia anche il nuovo tecnico, ufficializzato il 10 maggio con netto anticipo rispetto a molte altre società di serie C. Dopo Padova, Empoli e Juventus Primavera, Italia under 17, Padova e Vicenza in serie B e Venezia, Siena, Arezzo e Livorno in serie C, Dal Canto arriva nella Tuscia per quella che sarà la sua prima esperienza su una panchina del Lazio.

“Arrivo da una stagione deludente dal punto di vista personale e le persone che mi hanno contattato hanno il mio stesso spirito di rivalsa – ha ammesso l’allenatore –. Non faccio nessuna promessa perché preferisco parlare con i risultati. Spero di lavorare in un ambiente sereno. 4-3-3 o 4-3-1-2? Per il momento siamo orientati verso la difesa a quattro, per il resto vedremo. Murilo può agire sia da esterno che da seconda punta, stesso discorso per Volpicelli. Girone B o C? Non importa, non dobbiamo fasciarci la testa e qualsiasi sarà lo affronteremo al massimo“.

Archiviata la presentazione ufficiale, la Viterbese si prepara a dare il via alla prossima stagione che partirà il 15 luglio con il raduno a Viterbo. Nei giorni successivi, precisamente dal 25 luglio al 7 agosto, squadra e staff si trasferiranno all’hotel La Bastia di Soriano nel Cimino per l’inizio della preparazione che si svolgerà al Rosato Palozzi di Canepina.

Samuele Sansonetti

6 luglio, 2021