Troppo Ascoli per la Viterbese, i gialloblù perdono 2-0

Sport - Calcio - Un gol per tempo (Eramo e Dionisi) e i marchigiani hanno la meglio nell'amichevole di Cascia

Condividi la notizia:











Ascoli – Viterbese 2-0

Ascoli: Leali (70′ Guarna); Baschirotto, Avlonitis (76′ Tavcar), Quaranta, D’Orazio (70′ Ricciardi); Collocolo (76′ Franzolini), Buchel (46′ Castorani), Eramo (76′ Olivieri); Sabiri (46′ Fabbrini); Bidaoui (86′ Intinacelli), Dionisi (70′ Ventola). A disposizione: Bolletta, Sarzi Puttini, Lico, D’Agostino. Allenatore: Sottil

Viterbese: Bisogno; Fracassini, Mbendè (33′ Marenco), Van der Velden (56′ Camilleri), Ricchi (76′ Ricci); Calcagni, Salandria, Megelaitis (56′ Zanon); Errico (56′ Simonelli), Capanni (56′ Murilo), Volpicelli (56′ Tassi). A disposizione: Borsellini, D’Uffizi, Natale, Fedel, Aromatario. Allenatore: Dal Canto

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (assistenti Barone di Roma e Yoshikawa di Roma)

Reti: 15′ Eramo, 54′ rig. Dionisi

Sport – Calcio – Una fase dell’amichevole Ascoli-Viterbese

Cascia – Non riesce il secondo colpaccio consecutivo alla Viterbese. Dopo essere uscita sorprendente vincitrice dall’amichevole di mercoledì pomeriggio col Frosinone, stavolta la squadra gialloblù deve inchinarsi all’Ascoli, che fa valere la sua maggiore caratura (è alla settima stagione consecutiva in serie B) e vince l’amichevole di Cascia per 2-0.

Mister Dal Canto conferma il 4-3-3 già visto col Frosinone, ma cambia alcuni interpreti. In particolare sono in campo fin dall’inizio gli ultimi due arrivi del mercato: il lituano Megelaitis a centrocampo e il brasiliano Capanni in attacco.

La partita si sblocca quasi subito, al 15′, quando Eramo pesca un bel sinistro in diagonale su cross di Dionisi e porta in vantaggio l’Ascoli.

Primo tempo che arriva alla fine senza grosse emozioni, con la Viterbese che deve anche far fronte all’infortunio di Mbendé, uscito dal campo dopo circa mezz’ora e rimpiazzato dal giovane Marenco.

Passano 9 minuti della ripresa e l’Ascoli raddoppia, grazie a un calcio di rigore ottenuto e trasformato dal capitano Dionisi.

Il taccuino del match si riempie con le numerosissime sostituzioni da entrambe le parti, ma il risultato non cambia più. Al triplice fischio dell’arbitro Marchetti è 2-0 in favore dell’Ascoli.

Il precampionato della Viterbese prosegue mercoledì 4 agosto, con la prima amichevole “casalinga”. Allo stadio comunale di Canepina alle 17 arriva l’Arezzo.

Condividi la notizia:











31 luglio, 2021