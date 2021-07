Asilo nido, online l’elenco dei posti assegnati per l’anno 2021-2022

Viterbo - L'assessora ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna: “Accolte tutte le richieste delle famiglie degli aventi diritto” - Osservazioni o rinunce entro venerdì 6 agosto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Online da questa mattina l’elenco dei posti assegnati per l’accesso al servizio di asilo nido dei piccoli utenti (0-36 mesi) per l’anno educativo 2021-2022 con tutte le indicazioni per confermare il servizio.

Viterbo – L'assessora comunale Antonella Sberna

A fornire tutti gli aggiornamenti è l’assessora ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna, che entra nel dettaglio e spiega: “Sono state accolte tutte le richieste delle famiglie degli aventi diritto. Nonostante il momento difficile sono arrivate più domande rispetto allo scorso anno e ci siamo impegnati per finanziare tutte le necessità. Un servizio così importante e delicato deve avere la nostra massima attenzione al fine di sostenere sempre più e meglio le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro famiglia e nell’offrire ai piccoli utenti l’opportunità di poter tornare in presenza e beneficiare della formazione dei progetti educativi proposti.”

Le famiglie possono prendere visione dell’elenco ed entro venerdì 6 agosto inviare eventuali osservazioni o rinunce. Gli uffici sono a disposizione ai numeri 0761 348589 e 0761 348591 o all’indirizzo e-mail asilonido@comune.viterbo.it per tutte le comunicazioni e informazioni inerenti il servizio al fine di predisporre al meglio l’avvio del servizio previsto per il 6 settembre 2021.

Tutte le informazioni a disposizione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Viterbo e nella sezione:

30 luglio, 2021