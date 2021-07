Cronaca - La stessa da cui ha attinto il consiglio regionale del Lazio per assumere

Allumiere – Assunzioni in regione, il comune di Allumiere sospende la graduatoria del concorso.

Quella per assumere 5 istruttori amministrativi, la stessa dalla quale ha attinto il consiglio regionale e altre amministrazioni.

La determina che surgela la procedura è di ieri, 29 luglio. “Aseguito dello svolgimento, da parte del comune di Allumiere, delle procedure concorsuali per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 5 “istruttori amministrativi” – cat. C – si legge nella determina – si è sviluppato un importante clamore mediatico che ha portato l’ente ad esposizioni nazionali”. Clamore sollevato dalla vicinanza politica degli assunti, a formazioni politiche, Pd, ma anche M5s e Lega.

“Al fine di fare chiarezza in ordine alla correttezza delle procedure seguite – si legge ancora nella determina – l’ente ha conferito mandato all’avvocato Stefano Trippanera per l’elaborazione di un parere proveritate, attraverso il quale venivano evidenziati vizi di legittimità tali da far ritenere opportuno percorrere le procedure di annullamento in autotutela della graduatoria di concorso”.

Successivamente al parere, il 7 luglio arriva una delibera di giunta, con la quale: “Si indirizza il responsabile dell’ufficio personale a intraprendere un procedimento finalizzato a verificare la legittimità degli atti adottati dalla commissione di concorso, anche attraverso il necessario supporto logistico e professionale che ritenesse più opportuno”.

Di conseguenza: “Si ravvisa – prosegue la delibera – la necessità di sospendere gli effetti della graduatoria che ne è scaturita, evitando la concessione in scorrimenti della stessa da parte di altri enti e la sottoscrizione di convenzioni rivolti a tale scopo”.

Finora, altre amministrazioni ne hanno usufruito per assumere. Il consiglio regionale per 44 posizioni. Alla luce della sospensione ad Allumiere, non è chiaro quali possano essere conseguenze per le altre realtà e relativo personale.

La vicenda è complessa, lo stesso provvedimento lo mette in risalto: “Evidenziata l’importanza delle conseguenze derivanti dall’esito della procedura da intraprendere per il comune di Allumiere, che per la complessità della procedura in oggetto il competente responsabile dell’ufficio personale del comune di Allumiere intende avvalersi di professionisti con esperienza relativa ai giudizi amministrativi e/o contabilità pubblica, considerata l’importanza, la complessità e l’urgenza del procedimento da svolgere”.

A un legale è stato dato incarico d’assistenza a supporto dell’ufficio personale: “Al fine di avviare un procedimento di verifica della legittimità degli atti adottati dalla commissione di “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1, CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’Ente” per l’approvazione della graduatoria finale”. Fino ad arrivare alla sospensione della procedura.

A metà luglio è stato lo stesso sindaco di Allumiere Antonio Pasquini a informare il consiglio comunale d’avere ricevuto un avviso di garanzia relativo alla vicenda.

Solo pochi giorni fa, invece, si è concluso il lavoro della commissione trasparenza in regione. Sottolineando le anomalie, portate all’attenzione dei commissari dalla presidente Chiara Colosimo: “34 su 44 assunti hanno qualche legame con commissari o eletti a vario titolo”. Ma rilievi anche su punteggi, invio delle graduatorie o la procedura per le prove preselettive.

30 luglio, 2021