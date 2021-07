AstraZeneca, con due dosi crolla il rischio di trombosi

Oxford - Si passa da un’incidenza di 8,1 casi per milione di vaccinati a 2,3 - Lo studio pubblicato sulla rivista Lancet

Coronavirus – Vaccino AstraZeneca

Oxford – AstraZeneca, con due dosi di vaccino crolla il rischio di sviluppare trombosi con trombocitopenia, Tts, l’evento avverso più grave associato in rarissimi casi al siero anglosvedese. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet.

Dai dati si deduce un tasso di Tts dopo la seconda dose di Vaxzeviria di 2,3 casi per milione di vaccinati, paragonabile a quello che si osserva in una popolazione di non vaccinati. Lo studio ricorda che dopo la prima dose l’incidenza è di 8,1 casi di Tts per milione di vaccinati.

“Vaxzeviria è efficace contro il Covid di qualunque gravità e ha un ruolo critico nel combattere la pandemia. Anche se la Tts è stata identificata dopo la prima dose, questi risultati incoraggiano la somministrazione della seconda come indicato, per fornire protezione contro il Covid, comprese le varianti più preoccupanti”, scrive la compagnia in un comunicato.

28 luglio, 2021