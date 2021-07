Sport - Il sindaco Giovanni Arena: "Premiamo un grande campione che da molti anni porta in alto il nome di Viterbo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena ha consegnato questa mattina un attestato di merito sportivo al campione di tiro a volo Valerio Grazini.

Alla cerimonia, svoltasi nella sala rossa di palazzo dei Priori, è intervenuto anche l’assessore allo Sport Marco De Carolis. Un riconoscimento che il primo cittadino ha voluto conferire all’atleta azzurro viterbese anche a seguito dei recenti nuovi successi, ovvero la medaglia d’oro nella specialità olimpica del trap mixed team e la medaglia di bronzo nel trap individuale, in occasione della coppa del mondo, disputata a Nuova Delhi.

Sempre quest’anno, alla manifestazione continentale di Osijek, in Croazia, Valerio Grazini ha conquistato il titolo di campione europeo di Trap Mixed Team, insieme con la campionessa olimpica Jessica Rossi.

“Successi che si aggiungono a successi – ha sottolineato il sindaco Arena durante la cerimonia, rivolgendosi direttamente a Grazini –. Mi auguro di poterti incontrare nuovamente per consegnarti altri attestati di merito. Sei un grande campione, e da molti anni ormai, con i tuoi prestigiosi riconoscimenti, porti in alto il nome della città di Viterbo“.

A congratularsi con il campione anche l’assessore De Carolis, che ha aggiunto: “Adoro questo sport, e seguo i tuoi successi da sempre. Viterbo è orgogliosa di te e dei risultati conquistati in questi anni. In Italia, in Europa e nel mondo”.

“Oltre al sindaco Arena voglio ringraziare la Fitav – Federazione italiana tiro a volo, il commissario tecnico Albano Pera e il gruppo sportivo dei Carabinieri, di cui faccio parte. Dedico queste recenti medaglie a tutti i tesserati del Tiro a Volo Viterbium, l’impianto che con la mia famiglia abbiamo rilevato e ristrutturato e dove mi alleno quando non sono in giro per gare“, ha detto Grazini al termine della cerimonia.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021