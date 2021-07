E’ attivo lo sportello Eurodesk

Viterbo - L’intento è offrire uno strumento di informazione e progettazione sulle iniziative comunitarie in favore della giovani

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo sportello Eurodesk, attivato dal comune di Viterbo presso il rettorato Unitus (Santa Maria in Gradi), da ieri è ufficialmente aperto al pubblico e sarà a disposizione degli utenti il lunedì dalle 10 alle 12.

Viterbo – L’inaugurazione dell’Eurodesk

Ne dà notizia l’assessore alle politiche giovanili, ai rapporti Ue e con l’università Antonella Sberna.

L’Eurodesk del comune di Viterbo, presentato lo scorso giugno, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Università degli Studi della Tuscia, a seguito dell’adesione congiunta alla rete nazionale Eurodesk, in qualità di antenna di riferimento per il territorio viterbese.

Un nuovo servizio realizzato e attivato con l’intento di offrire uno strumento di informazione, promozione, orientamento e progettazione sulle iniziative comunitarie in favore della giovani. Gli ambiti interessati dall’attività di supporto attengono, principalmente, a progetti di solidarietà e inclusione sociale, volontariato, borse di ricerca e tirocini formativi, corsi di formazione, finanziamenti e partenariati, nonché alle iniziative comunitarie di carattere ludico, tese a incentivare la partecipazione dei giovani nel contesto sociale.

“Dopo aver completato tutte le procedure burocratiche, l’Eurodesk è operativo – ha sottolineato l’assessore Sberna -. L’amministrazione, attraverso le politiche rivolte ai giovani, ha puntato molto su questo nuovo servizio. Un servizio che sono certa rappresenterà una concreta opportunità per i nostri ragazzi, sia in termini di formazione che di informazione per il futuro dei giovani, per la loro crescita personale, accademica e professionale. Ci tengo a ringraziare ancora una volta l’Unitus – ha aggiunto e concluso l’assessore Sberna – non solo per ospitare l’Eurodesk presso il rettorato, ma anche per aver condiviso con noi questo percorso, nell’ottica di una collaborazione istituzionale sempre più proficua e utile per il futuro dei nostri giovani”. Per ulteriori informazioni consultare la home page del sito istituzionale del comune di Viterbo, sezione Utilità, info Sportello Eurodesk.

Comune di Viterbo

20 luglio, 2021