Fabrica di Roma - L'incidente intorno alle 14,15 - Sul posto carabinieri e ambulanza

Intorno alle 14,15, per cause ancora da accertare, un’auto รจ cappottata in strada Falerina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza.

25 luglio, 2021