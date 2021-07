Autobus in fiamme in galleria, autista eroe salva 25 bambini

Lecco - Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Lecco – Autobus prende fuoco in galleria, autista eroe salva i 25 bambini che erano a bordo.

Lecco – Autobus in fiamme in galleria

È accaduto questa mattina, sulla strada statale 36, che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna e avrebbe potuto avere pesanti conseguenze se l’autista non si fosse accorto che qualcosa non andava e non avesse deciso di fermare immediatamente il mezzo. I piccoli passeggeri sono stati fatti scendere in fila indiana e in ordine, appena in tempo prima che le fiamme divorassero il bus.

Sette bambini sono stati comunque portati per accertamenti in ospedale. Avrebbero inalato del fumo ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Lecco – Autobus in fiamme in galleria

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano che hanno spento le fiamme e spostato il mezzo in zona sicura. Tre automobilisti sono rimasti intossicati ma nessuno ha dovuto far ricorso all’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. La superstrada è stata chiusa e il traffico diretto verso nord deviato ad Abbadia Lariana lungo la provinciale 72.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2021

Condividi la notizia:











13 luglio, 2021