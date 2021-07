“Autotrasporti, ecco le misure delle deduzioni forfetarie”

Economia - Lo rende noto la Cna Fita di Viterbo e Civitavecchia

Un camion

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rese note dal ministero dell’Economia e delle Finanze le misure delle deduzioni forfetarie per le spese non documentate a favore dell’autotrasporto relative al periodo d’imposta 2020.

Sono confermati gli importi dell’anno precedente: 48 euro per i trasporti in conto terzi oltre il confine del comune dove è registrata la sede dell’impresa; 16,80 euro per quelli all’interno del comune in cui ha sede l’impresa.



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi con riferimento alle deduzioni.



Informazioni e approfondimenti: area fiscale e tributaria della Cna, allo 0761/2291.

Cna Fita di Viterbo e Civitavecchia

1 luglio, 2021