Banda del Rolex, arrestato uno dei ricercati

Civitavecchia - Fermato dai carabinieri al porto, al rientro dalla Spagna

Civitavecchia – Banda del Rolex, arrestato uno dei tre ricercati. Si trovava in Spagna, è stato fermato al porto di Civitavecchia.

Era in Spagna, una delle tre persone ricercate, della banda di rapinatori di orologi Rolex. Insieme ad altri quattro, già arrestati. era destinatario di un’ordinanza applicativa di misure cautelari eseguita lunedì scorso a Napoli e in provincia, dai carabinieri della compagnia di Firenze, insieme ai colleghi del comando provinciale di Napoli.

La misura era stata disposta dal gip del Tribunale di Firenze, per rapina aggravata in concorso, nei confronti di 7 persone, di cui cinque in custodia cautelare in carcere e due ai domiciliari, tre delle quali erano irreperibili. Probabilmente all’estero.

I carabinieri di Firenze hanno accertato che uno di loro era tra i passeggeri di un traghetto partito da Barcellona e in arrivo nella serata di mercoledì al porto di Civitavecchia.

Con i colleghi della città portuale, i militari sono saliti a bordo della nave, individuando e bloccando l’uomo, che è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento che a quanto pare corrispondevano a quali utilizzati durante una rapina a Firenze lo scorso 23 aprile.

2 luglio, 2021