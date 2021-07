“Bando per la pubblica illuminazione, falso che la maggioranza è riuscita a portare a termine il suo progetto”

Politica - Giulio Zelli Menegali (Noi per Vetralla) attacca l'amministrazione anche sulle asfaltature

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano le menzogne da parte dell’amministrazione Coppari. Dopo anni di nulla in cui tutti ci siamo chiesti dov’è il sindaco, assistiamo alla spasmodica nonché ridicola corsa ad accaparrarsi qualche merito o pecetta da sfoggiare in campagna elettorale. Assessori che si autocandidano, si autoincensano e si accavallano l’un sopra l’altro per un briciolo di visibilità.

Vetralla – Giulio Zelli

Le ultime sono il bando per la gestione della pubblica illuminazione, un importante impegno nei prossimi anni per 6 milioni di euro che va nella direzione dell’efficienza energetica e le strade asfaltate.

Nel primo caso, leggiamo dai comunicati che, è una iniziativa di questa a maggioranza, che è riuscita a portare a termine il suo progetto. Niente di più falso.

Progetto voluto, ideato ed avviato dalla passata amministrazione, questi signori si sono limitati a completarlo e portarlo in consiglio comunale. La verità è che ci sono voluti più di cinque anni per far vedere la luce ad un progetto già fatto ed avviato, la verità è che vista la loro inadeguatezza ed incapacità, hanno deciso di portare a termine qualcosa di già in cantiere.

Dell’altro ieri invece sono i 24 chilometri di strade asfaltate a fare notizia. Prima cosa voremmo sapere il perché utilizzata la pagina istituzionale di Facebook del Comune di Vetralla che dovrebbe essere di tutti, per fare squallida propaganda, visto che tutti sanno che la Ss Cassia e le varie strade provinciali asfaltate non sono di competenza del Comune ma di altre amministrazioni.

Vale ricordare che proprio grazie alla passata amministrazione che ha ceduto la competenza alla regione Lazio della Cassia, ha permesso il rifacimento del manto stradale. Inoltre vorremmo capire il criterio con cui sono state sistemate alcune strade ed altre no, le motivazioni tecniche di queste scelte, visto che in consiglio comunale la risposta è stata “scelta politica”, il che è inaccettabile.

Alle nostre richieste solo risposte evasive ed insufficienti, ed oggi ci troviamo con strade importanti per la viabilità come Foro Cassio in condizioni drammatiche, strade a Tre Croci abbandonate come Via della Noce e vie addirittura chiuse da mesi come Borgo Vecchio.

Questo spettacolo è fuori tempo massimo, ad oggi avremmo dovuto avere un’altra amministrazione se non fosse per le discutibili decisioni del governo.

I comunicati di queste settimane affermazioni danno la cifra della gestione e del comportamento che Coppari e compagni hanno avuto in questi anni.

Giulio Zelli Menegali

Noi per Vetralla

28 luglio, 2021