“Basta con la raccolta differenziata anarchica, gli incivili vengano puniti”

Caprarola - Fabio Governatori sollecita l'amministrazione comunale a intervenire

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – Mi chiamo Fabio Governatori e sono un cittadino residente a Caprarola che da svariato tempo “combatte” in solitaria la guerra della raccolta indifferenziata anarchica.

Vi chiedete perché anarchica? Perché ci sono persone che, sulla questione rifiuti, fanno come gli pare.

Gettano sistematicamente i rifiuti ovunque per tutta Caprarola, meglio ancora si scelgono punti comodi e ne fanno una discarica abituale. A Caprarola ormai ci sono punti fissi che sono diventati il luogo dove gettare i sacchetti dell’immondiza, che si umido, indifferenziato, ferro, plastica e quanto altro.

Ci sono delle persone che non osservano alcuna delle regole per una corretta raccolta differenziata, tra l’altro indicate dall’amministrazione comunale stessa.

Quello che mi indigna maggiormente, oltre il fastidio che provo a vedere tanta indolenza nelle persone della serie: “ma che ci devo pensare io? Ma che mi frega! Mi giro dall’altra parte e facciamo finta di niente! Non voglio scocciature! Visto che lo fanno tutti lo faccio anche io! Non sono il più fesso!”, è la non cura del decoro urbano, del rispetto della cosa pubblica ed alla disattenzione di dare una buona immagine della propria casa, di Caprarola.

Quello che mi indigna particolarmente è che dopo segnalazioni, comunicazioni varie, suggerimenti inviati all’amministrazione comunale nel tempo, in varie forme sia ufficiali che non, ci fosse stata una volta che si sia presa una iniziativa atta a limitare questo fenomeno dello sversamento dei rifiuti in giro per il paese.

Iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza caprolatta, i turisti e le varie comunità straniere, che sono presenti stabilmente nel nostro territorio, ad una più stretta osservanza delle regole civili e di decoro urbano se ne possono fare un’infinità.

Con queste righe, informo nuovamente la mia disponibilità a fornire il mio contributo all’amministrazione per suggerimenti vari, attività ed iniziative a costo tendente allo zero, organizzazone e coordinamento per attività di volontariato locale, e quanto altro ancora.

Puntare sui nostri bambini sarebbe un investimento da fare come comunità e come amministrazione comunale, per insegnare e promuovere il rispetto della cosa pubblica e visto che il 21 luglio avremo l’inaugurazione del parco pubblico, sarebbe importante che, come primo cittadino di Caprarola, spendesse due parole su questi temi indirizzati ai bambini presenti e responsabilizzarli uno per uno ad essere proprio loro il mezzo con il quale sensibilizzare, stimolare e redarguire i “grandi” quando sbagliano.

In ultimo, rinnovo l’idea, già propostale a suo tempo in una mia comunicazione, di installare una panchina rossa nel nuovo parco pubblico.

La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. La panchina è il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne e occorre installarle il più possibile, ogni piazza, ogni giardino pubblico, davanti a una scuola, a un museo o in un centro commerciale, mantiene viva una presenza.

Fabio Governatori

21 luglio, 2021