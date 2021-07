Battesimo nel mare di Salerno per alcuni nuovi testimoni di Geova

Vietri sul Mare - Effettuata un'immersione completa in acqua, all’aperto, per evitare contagi Covid

Vietri sul Mare – Riceviamo e pubblichiamo – A diverse persone che si sono recate sulle spiagge salernitane a Vietri sul Mare nello scorso fine settimana è capitato di assistere ad un evento insolito: il battesimo in acqua di alcuni nuovi aderenti alla religione dei testimoni di Geova.

Battesimo testimoni di Geova a Vietri sul Mare

Seguendo l’esempio di Gesù e dei primi cristiani, i testimoni non battezzano neonati ma solo persone che consapevolmente e dopo un attento studio della Bibbia decidono di aderire alla comunità. Il battesimo, sempre seguendo l’esempio biblico, viene effettuato per immersione completa. Perciò, per battezzare le decine di persone delle province di Avellino e di Salerno che hanno deciso di compiere tale passo, è stato necessario disporre di uno specchio d’acqua sufficientemente profondo. A tale scopo, sono state utilizzate piscine, vasche da bagno e il mare. In queste occasioni sono state rigorosamente rispettate tutte le disposizioni governative atte a impedire la diffusione del Covid-19.

Fin dall’inizio della pandemia i testimoni hanno scelto di non utilizzare le loro strutture, che dispongono di vasche battesimali, per limitare la trasmissione del contagio. Essi, oltre a non essere contrari ai vaccini, considerano la vita un dono di Dio e ritengono che si debba fare ogni sforzo nei limiti di ciò che è lecito per averne cura e per non arrecare danno né alla propria né a quella altrui. A tale scopo continuano a tenere le loro riunioni settimanali mediante videoconferenze sulla piattaforma zoom o collegando telefonicamente i loro aderenti che non dispongono di un accesso a internet.

È molto toccante vedere persone ultraottantenni essere diventate esperte nel partecipare alle videoconferenze anche grazie all’aiuto che alcuni giovani della comunità sono stati felici di fornire loro da remoto.

Il discorso del battesimo è stato pronunciato nel corso del congresso “Potenti grazie alla fede” che viene reso disponibile in queste settimane a livello mondiale in oltre 500 lingue sul sito www.jw.org. Il programma si propone di far capire come grazie alla fede si possono affrontare efficacemente i tanti problemi che oggi affliggono la società e i singoli individui. Tutti possono accedere al programma che è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione.

Matteo Pierro

27 luglio, 2021