“Bene Cingolani sull’esigenza che il Comune di Roma indichi il proprio sito di smaltimento definitivo”

Lazio - Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione si dice d'accordo con le dichiarazioni del ministro

Condividi la notizia:











Massimiliano Valeriani

Roma – “Condividiamo pienamente le valutazioni del ministro Cingolani sull’esigenza che il Comune di Roma indichi il proprio sito di smaltimento definitivo.

E’ previsto dal Piano regionale dei rifiuti e nell’attesa di questa scelta stiamo collaborando con interventi e risorse per aiutare la Capitale. Stiamo monitorando, inoltre, l’attuazione del Piano rifiuti e siamo molto preoccupati dei deludenti risultati della raccolta differenziata del Comune di Roma e dei palesi disservizi nella gestione del ciclo dei rifiuti, che alterando il quadro delle necessità rischiano di essere la causa, l’unica, di un aggiornamento del Piano stesso.

Ma sia chiaro che questa ipotesi non giustifica in alcun modo ritardi o omissioni. Anzi dovrebbe spingere il Campidoglio ad impegnarsi ancora di piu’ per una svolta nella gestione dei propri rifiuti: aumento della differenziata, più impianti di trattamento e indicazione del sito di smaltimento”.

Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2021