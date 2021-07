Ansia, commozione e preghiere per il bambino di 5 anni azzannato dal cane

Cronaca - Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma

L’eliambulanza del 118

Viterbo – La Tuscia si commuove e prega per il bambino di 5 anni azzannato al collo da un cane venerdì pomeriggio.Una commozione e attenzione che si è espressa anche sui social.

Dopo l’incidente, il piccolo era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, a Viterbo, ma da lì vista la gravità si era optato per un trasferimento in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi e i medici hanno tenuto la prognosi riservata.

La vicenda ha scosso l’intera provincia di Viterbo e sui social molti utenti hanno lanciato messaggi d’auguri e preghiere per il bambino e la sua famiglia.

Inizialmente il piccolo era stato sottoposto a prime cure e poi dimesso dal pronto soccorso di Belcolle. Ma un successivo peggioramento delle condizioni ha spinto i genitori a tornare in ospedale e da lì è scattata la partenza in elicottero per Roma.

Dell’aggressione del bambino da parte del cane si stanno occupando i carabinieri.

5 luglio, 2021