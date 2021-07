Black widow e Jungle cruise al Cinetuscia Village

Vitorchiano - Il programma settimanale a partire da giovedì 29 luglio

Vitorchiano – Cinetuscia Village

Vitorchiano – CINE TUSCIA VILLAGE

Loc. Pallone Vitorchiano (VT) – Tel. 0761370303 – 3338005007

– www.cinetusciavillage.it

CHIUSO LUNEDI’

Il programma settimanale a partire da giovedì 29 luglio

SALA 1

IN THE HEIGHTS-SOGNANDO A NEW YORK min. 143 Warner Bros

Feriali 20.00 Prefestivo e Mercoledì 17.30

Festivo 17.30

SNAKE EYES: G.I. JOE-LE ORIGINI min. 121 Eagle Pictures

Feriali 22.30 Prefestivo e Mercoledì 20.15 – 22.30

Festivo 20.15 – 22.30

DA MAR. 03 AGO. ANTEPRIMA

THE SUICIDE SQUAD -MISSIONE SUICIDA

Mar. 20.00 – 22.30 Mer. 17.30 – 20.00 – 22.30

SALA 2

JUNGLE CRUISE min. 90 Walt Disney

Feriali 20.15 -22.30 Prefestivo 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 18.00 – 20.15 – 22.30

SALA 3

I CROODS: UNA NUOVA ERA min. 95 Universal Pictures

Feriali 20.15 Prefestivo e Mercoledì 18.00

Festivo 18.00 – 20.15

BLACK WIDOW min. 133 Walt Disney

Feriali 22.30 Prefestivo e Mercoledì 20.00 – 22.30

Festivo 22.30

SALA 4

OLD min. 90 Universal Pictures

Feriali 20.15 -22.30 Prefestivo 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 18.00 – 20.15 – 22.30

SALA 5

THEY TALK min. Vision Distrib.

Feriali 20.15 Prefestivo e Mercoledì 18.00

Festivo 18.00 – 20.15

AGENTE SPECIALE 117 AL SERV. DELLA REPUBBLICA min. 101 I Wonder

Feriali 22.30 Prefestivo e Mercoledì 20.00 – 22.30

Festivo 22.30

DA MAR. 03 ANTEPRIMA

FAST & FURIOUS 9 min. 145 Universal Pictures

Mar. 20.00 – 22.30 Mer. 17.30 – 20.00 – 22.30

SALA 6

POSSESSION-L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO min. 104 Lucky Red

Feriali 20.15 -22.30 Prefestivo 18.00 – 20.15 – 22.30

Festivo 18.00 – 20.15 – 22.30

SALA 7

CHIUSA

SALA 8

CHIUSA

SALA 9

CHIUSA

MULTISALA CORSO – ORVIETO CHIUSO LUNEDÌ E GIOVEDÌ

SALA A

CHIUSA

SALA B

CHIUSA

