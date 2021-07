Blitz nei luoghi della movida, sequestrate decine di dosi di hashish e marijuana

Civita Castellana - In campo anche le unità cinofile - I carabinieri: "Droga in cestini e aiuole, tentativo estremo di liberarsene"

Civita Castellana – “Diversi gli involucri, tra hashish e marijuana, che i cani dell’unità cinofila dei carabinieri, nel corso del servizio coordinato svolto nella tarda serata di ieri in prossimità di locali pubblici civitonici maggiormente frequentati dai giovani, hanno rinvenuto nei cestini e tra l’erba delle aiuole”. Lo scrivono i carabinieri in una nota.

Dieci le dosi recuperate. “La particolare ‘raccolta’ – continuano i carabinieri – è stata certamente l’effetto del tentativo estremo di alcuni avventori di liberarsi dello stupefacente in loro possesso non appena hanno intravisto in lontananza sopraggiungere le pattuglie dell’aliquota operativa e delle stazioni della compagnia di Civita Castellana, accompagnate da due squadre della compagnia di intervento operativo dell’ottavo reggimento Lazio e due unità cinofile”.

Controlli anche a Vignanello. “Successivamente – continua la nota – il dispositivo si è spostato su Vignanello dove, nel corso del controllo di un altro esercizio pubblico, un 45enne del posto è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti urgenti (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e conseguentemente gli è stata ritirata la patente.

Un secondo uomo, 23enne, anche lui di Vignanello, è stato segnalato alla prefettura poiché trovato in possesso di 0,6 gr di sostanza stupefacente verosimilmente cocaina”.

11 luglio, 2021