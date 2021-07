Boati, Ingv installa una stazione di rilevazione sismica

Orte - Il comune ha concesso i locali all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Condividi la notizia:











Orte – (g.f.) – Boati, postazione per la rilevazione sismica. Concessa dal comune all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, come fanno sapere dall’amministrazione.

“Il comune di Orte – spiegano in una nota – concede in uso gratuito all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un proprio locale dotato di alimentazione elettrica e rete dati per l’installazione di una stazione di rilevazione sismica, che verrà inserita nella rete nazionale monitorata dall’Istituto”.

Siamo in una fase ancora di sperimentazione. “Attualmente è stato già collocato nel luogo prescelto un primo rilevatore sismico di prova, per verificare l’idoneità del sito, che in caso di esito positivo del test, sarà sostituito da un rilevatore a carattere permanente”.

Il fenomeno nei mesi scorsi ha allarmato non poco la popolazione, soprattutto perché si è ripetuto con una certa frequenza.

Boati dal sottosuolo, segnalati in varie zone, centro storico compreso. Nessuna conseguenza, a parte tremore all’interno delle case.

Si è parlato tra le possibili cause, voragini nel terreno.

Con i dati raccolti, l’Ingv ha effettuato analisi, mentre i vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2021