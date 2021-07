“Bodies” in scena a Ferento, danza e spettacolo nell’area antiche terme

Viterbo - Appuntamento per lunedì 26 luglio con inizio alle 19.30

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Bodies” danza e spettacolo nell’area antiche terme con gli artisti di E. Sperimenti Dance Company sarà in scena lunedì 26 luglio (inizio ore 19.30) per la 56a stagione estiva di Ferento – “Tramonti in scena”.

“Bodies” è una performance in quadri della coreografa emiliana Federica Galimberti, ispirata alla rassegna dell’affascinante Borgo di Corinaldo (AN), che ha dato al linguaggio della danza contemporanea il compito di celebrare la riapertura degli spazi e dei luoghi della cultura.

“Bodies” al teatro di Ferento

Libertà creativa e voce a quei corpi così a lungo fermati e che ora si riappropriano degli spazi e riallacciano relazioni preziose col pubblico desideroso di vivere l’esperienza dal vivo. Un viaggio di energia e coinvolgimento nel linguaggio personale e travolgente di una compagnia sicuramente riconoscibile per la contaminazione dei linguaggi e tecniche, per la diversità che diventa unità nei momenti di assieme e che passa con disinvoltura dall’ironia all’introspezione drammatica con un’attenzione generosa verso il pubblico da cui prende energia per restituirne a piene mani. E.sperimenti Dance Company è un’effervescente eccellenza italiana, generosa e innovativa, composta da ballerini con le dinamiche più diverse e gli stili più diversi. Esprime un linguaggio contaminato, coinvolgente, originale, nuovo, pronto a “sorridere” in ogni espressione artistica.

Una preziosa alchimia distingue ogni esibizione di questo incredibile Ensemble che contamina con facilità e talento diverse tecniche e linguaggi, raggiungendo la propria strada che è coinvolgente e “vera”, esprimendo sempre ricerca, creatività, teatralità senza mai trascurare i messaggi di raffinatezza e buon gusto. L’inevitabile ironia che caratterizza anche i suoi ballerini nel dramma, dà vita a un progetto di design intelligente e convincente, che attira il pubblico e li mantiene.

Grazie alla visione di internazionalizzazione che la GDO Production persegue, la E.sperimenti Dance Company è presente con continuità nei circuiti stranieri.

Teatro Ferento

Condividi la notizia:











25 luglio, 2021