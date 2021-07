Brunico, 30enne ucciso a coltellate in un appartamento

Cronaca - L’omicidio al culmine di una violenta lite - Arrestato un 21enne che si è presentato in ospedale con diverse ferite

Carabinieri

Brunico – Omicidio a Brunico, in provincia di Bolzano. Un 30enne è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento del centro storico.

È accaduto ieri notte. Stando a quanto finora ricostruito il 30enne, di origine russa, da anni abitava nel centro altoatesino dopo essere stato adottato da una famiglia del posto. Sarebbe stato ucciso da un 21enne al culmine di una violenta lite.

Il giovane è stato ora arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Sarebbe stato lui stesso, stando a quanto riferisce Tgcom24 a ricostruire quanto accaduto davanti agli inquirenti. Durante la lite con la vittima sarebbe rimasto ferito e giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Brunico avrebbe raccontato ogni cosa.

La procura di Bolzano indaga per omicidio volontario, non tralasciando per il momento nessuna ipotesi. Nel frattempo nel fiume Rienza le forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche per trovare l’arma del delitto, che il presunto omicida avrebbe raccontato di aver gettato in acqua. Il livello del fiume è stato abbassato per agevolare le operazioni.

29 luglio, 2021