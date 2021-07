Cagnolino incastrato alla ringhiera, sospeso nel vuoto al terzo piano

Milano – Vigili del fuoco in scala fino al terzo piano di un palazzo, per salvare un cagnolino.

Era incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera del balcone di casa.

Il resto del corpo era sospeso nel vuoto.

Solo un po’ di spavento per il cane.

I pompieri hanno concluso rapidamente l’intervento in zona Lotto a Milano, portandolo in salvo.

