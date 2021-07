Vancouver - Dallo scorso venerdì si sta registrando un'ondata di calore mai avvertito prima nel paese

Vancouver – Caldo record e allarme incendi in Canada, oltre 400 i morti.

Si aggrava il bilancio dell’ondata di caldo da record che sta investendo il Canada. Stando a quanto riferiscono i media locali, sono “almeno 486 i morti” in 5 giorni di emergenza.

Dallo scorso venerdì in Canada si sta registrando un’ondata di caldo mai avvertito prima nel paese, con picchi fino a 50 gradi. È scattata l’allerta massima per il pericolo di incendi boschivi e siccità. La zona più colpita è quella della Columbia Britannica. In alcune località sono state chiuse scuole, università e centri vaccinali.

Le morti sono attualmente sotto inchiesta. La maggior parte delle persone che hanno perso la vita a causa dell’improvvisa ondata di caldo eccezionale erano anziani.

L’Organizzazione meteorologica mondialeha avvertito che queste ondate di caldo anomalo saranno sempre in futuro più diffuse e intense.

1 luglio, 2021