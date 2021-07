Cambio al vertice della pro loco, Giorgio Giammaria nuovo presidente

Orte - Era il vice del dimissionario Claudio Paolessi, guiderà l'associazione fino a ottobre

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il 12 luglio 2021 si è riunita l’assemblea dei soci pro loco di Orte, durante la quale il presidente Claudio Paolessi e il segretario Moreno Marone hanno presentato le dimissioni dalle loro cariche.

Dato il periodo emergenziale in corso, l’assemblea decide d’indire nuove elezioni e optare per una proroga del consiglio direttivo fino al 31 ottobre 2021, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in corso e garantire lo svolgimento di quelle in programma.

L’assemblea provvede contestualmente a eleggere il nuovo presidente all’interno del direttivo in carica: all’unanimità viene eletto Giorgio Giammaria, che ricopriva la carica di vicepresidente. Vengono eletti inoltre Giulia Lisena segretario e Angelica Mazzucco vicepresidente.

Ci è sembrata la scelta più logica, cercare di lavorare nel segno della continuità, a fronte di quanto fatto fino ad oggi.

Ringrazio, anche a nome dei soci, Claudio e Moreno per tutto l’impegno profuso durante questi anni: rispettiamo la loro scelta, ma crediamo che in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo sia necessario portare a termine le attività in corso, anche in vista dei prossimi impegni di agosto e settembre.

Giorgio Giammaria

Presidente pro loco Orte

