Camilleri resta alla Viterbese, farà ancora coppia con Mbende – Baschirotto piace in B

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Vincenzo Camilleri resta alla Viterbese.

La conferma, in maniera ufficiosa, è arrivata durante il raduno a Viterbo, dove il difensore ha lavorato coi compagni fin dai primi giorni.

A portare alla conferma dell’ex Pistoiese il rinnovo automatico del contratto, garantito dalla retrocessione del club arancione in serie D.

Dopo sei mesi ottimi in gialloblù, il calciatore torna quindi a occupare una casella importante al centro della difesa dove farà ancora coppia con Emmanuel Mbende.

Nel frattempo, continua a tenere banco anche il mercato in uscita con Federico Baschirotto finito nel mirino di una società di serie B.

In questo caso, così come per Mamadou Tounkara (passato al Cittadella), oltre che la volontà del calciatore sarà decisiva anche quella della Viterbese.

Viterbese – la rosa 2021-2022

portieri: Luca Bisogno (00), Riccardo Daga (00)

difensori: Federico Baschirotto (96), Vincenzo Camilleri (92), Matteo Fracassini (00), Emmanuel Mbende (96), Oliver Urso (99), Niccolò Ricchi (00), Ludovico Ricci (01), Paolo Cerroni (00)

centrocampisti: Nicholas Bensaja (95), Riccardo Calcagni (94), Francesco Salandria (95)

attaccanti: Simone D’Uffizi (04), Andrea Errico (99), Murilo (95), Marco Simonelli (00), Edoardo Tassi (98), Michele Volpe (97), Emilio Volpicelli (92)

21 luglio, 2021