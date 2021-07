Campionati Italiani Allievi, Elena Vergaro e Giuseppe Guerra sul podio

Sport - Atletica leggera - Ottimo risultato per i due atleti dell'Alto Lazio

Sport – Atletica leggera – Alto Lazio – Elena Vergaro e Giuseppe Guerra

Rieti – Riceviamo e pubblichiamo – Si sono svolti da venerdì 9 a domenica 11 giugno, nell’impianto reatino del Raul Guidobaldi i 56esimi campionati Italiani individuali su pista Allievi, manifestazione che ha messo di fronte le migliori promesse italiane under 17.

Quattro gli atleti viterbesi dell’Atletica Alto Lazio presenti all’importante evento sportivo che si sono ben difesi nelle gare a cui hanno partecipato, Giuseppe Guerra impegnato nel peso e nel disco, Elena Vergaro impegnata nei 100 metri e nei 100 ostacoli, Domiziana D’Ottavio nei 400metri e Matteo Cianchelli negli 800 metri.

Due i podi conquistati dai portacolori dell’Alto Lazio con Elena Vergaro nei 100 ostacoli e Giuseppe Guerra nel peso che insieme a Domiziana D’Ottavio ottengono i migliori risultati come rappresentanti laziali nelle loro rispettive gare. Il miglior risultato tra i viterbesi è certamente quello della giovanissima Elena Vergaro che dopo aver partecipato alla prova dei 100 metri, sigla nelle batterie di qualificazione dei 100 ostacoli il terzo tempo assoluto con 14”24 (nuovo record provinciale Allieve) dando impressione di potersi ripetere in finale ma purtroppo il contatto con il quinto ostacolo le fa perdere tutta la spinta e giunge ottava al traguardo. Sensibili i suoi miglioramenti tecnici, frutto del bel lavoro condotto al Campo scuola con il suo allenatore competente e appassionato Umberto Battistin.

L’altro podio è quello del pupillo di Sergio Burratti, Giuseppe Guerra che si migliora nettamente nel peso riuscendo ad inserirsi nella finale a otto della gara particolarmente affollata nella quale arrivando con il 21esimo accredito con 13,70, non sembrava potesse ambire alla medaglia. Guerra invece è stato capace di un grande lancio al secondo turno dove ha realizzato l’ottima misura di 14,55 conquistando l’ottavo posto. POer lui anche una discreta partecipazione alla gara di disco dove va molto vicino al suo personal best con un lancio di 40,49. Bellissima prova anche di Domiziana D’Ottavio che solo al primo anno di categoria, riesce ad andare molto vicina alla qualificazione nella finale nella gara dei 400 metri dove senza nessun timore reverenziale sigla il suo nuovo record personale correndo in 59”19, l’atleta è allenata anche lei da Umberto Battistin. Chiude la spedizione reatina dell’Alto Lazio Matteo Cianchelli che conclude nel migliore dei modi una stagione segnata da grandi miglioramenti tecnici che lo hanno portato a poter partecipare all’importante campionato, per lui una buona partecipazione alla prova degli 800metri che chiude andando molto vicino al suo personale, correndo in 2’01”34 per la soddisfazione della sua allenatrice Linda Misuraca.

11 luglio, 2021