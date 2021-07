Cane si infila in un tombino e cade nelle fogne, salvato da carabinieri e vigili del fuoco

Corchiano - Si sono calati nel canale e lo hanno percorso per circa 200 metri

Corchiano – Cagnolino si infila in un tombino e cade nelle fogne, salvato da carabinieri e vigili del fuoco.

La centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Civita Castellana, nel pomeriggio di domenica ha ricevuto la chiamata di una donna allarmata che chiedeva aiuto poiché il cagnolino del quartiere, un meticcio di 6 anni, si era infilato in un tombino e da lì nelle fogne.

“Immediatamente – si legge nella nota dell’Arma – si sono attivati i carabinieri di Corchiano insieme ai vigili del fuoco nel frattempo attivati e, senza esitare, si sono calati in un canale fognario e lo hanno percorso per circa 200 metri, fino ad intravedere il cane smarrito ed in lontananza, lo hanno quindi raggiunto e lo hanno fatto avvicinare fino a trarlo in salvo, tra l’emozione della gente del quartiere tutta affacciata ai balconi cha alla fine ha fatto partire un grande applauso, che ha ripagato lo sforzo delle forze di polizia intervenute”.

5 luglio, 2021