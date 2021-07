“Cardiologia Belcolle, sit-in revocato ma lo stato di agitazione rimane”

Viterbo - Intervengono i dirigenti sindacali Confael e gli infermieri dell’Uo dopo l'accordo raggiunto con la Asl

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con il seguente comunicato, la scrivente organizzazione sindacale proclama la sospensione del sit-in di protesta, previsto per il giorno sabato 10 luglio, presso gli spazi antistanti alla Cittadella della Salute, in via E. Fermi 15.

La volontà di sospendere la manifestazione in oggetto, deriva dall’accordo raggiunto (con comunicato del 7 luglio 2021, PROT. N. 51981), con la direzione strategica della Asl di Viterbo, in merito alla criticità del servizio di Pronta Disponibilità per le attività delle sale di Emodinamica, che, fino ad oggi, è ingiustamente gravato esclusivamente sul personale infermieristico dell’Uo di Cardiologia, personale già stremato dall’insufficienza della dotazione organica e dal demansionamento cronico alla quale sono sottoposti a causa dell’assegnazione insufficiente e inappropriata di operatori socio sanitari; con moderata soddisfazione apprendiamo che, seppur parzialmente, la proposta che Confael ha studiato, proposto e che comporta anche un risparmio per le finanze aziendali, da codesta Direzione Strategica è stata accolta.

È evidente che Confael è diventata una realtà sindacale, e non solo, concreta e molto presente sul territorio viterbese, l’obiettivo che il gruppo Confael vuole perseguire è quello del raggiungimento di livelli lavorativi ed assistenziali qualitativamente elevati; per questo che le rimostranze che Confael ha posto in essere, altro non sono che il prodotto del serio lavoro degli stessi infermieri che vi sono associati, che le criticità denunciate le vivono in prima persona e che hanno sempre prodotto proposte supportate dalle evidenze delle Norme, dai profili professionali e dalle evidenze scientifiche.

Pertanto, invitiamo le altre sigle sindacali, soprattutto quelle così solerti nella divulgazione di comunicati illusori, a non attribuirsi “meriti” che non gli competono; possiamo dimostrare a tutti, con altrettanta evidenza, che mentre Confael da sempre ha denunciato con ogni mezzo, sempre lecito e trasparente le criticità ed i problemi che lavoratori ed utenti riferivano, altri sedicenti sindacalisti hanno illuso e, talvolta, osteggiato gli stessi lavoratori che per definizione avrebbero dovuto tutelare.

Ribadendo la volontà di sospendere il sit-in previsto per la data di sabato 10 luglio, ricordiamo però che lo stato di agitazione degli infermieri dell’Uo di Cardiologia permarrà fintanto che non saranno prontamente risolte anche le numerose altre criticità, che Confael è disposta a discutere in un confronto serio, onesto e trasparente con la direzione strategica dell’azienda sanitaria locale di Viterbo.

I dirigenti sindacali Confael

Gli infermieri dell’Uo di Cardiologia

Riccardo Fagotto

Filippo Gianfermo

Alessandro Stella

8 luglio, 2021