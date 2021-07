“Caro sindaco a noi sembra che non ami questa città o forse si è distratto…”

Viterbo - La lettera aperta di Celeste Salvatore sull'incuria e il degrado del capoluogo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Egregio signor sindaco, vorrei porle una semplice domanda, non solo a nome mio, ma sono certa anche a nome di tutti i residenti.

Il sindaco Giovanni Arena

Ci spieghi, anche con molte parole, il perché della situazione in cui versa Viterbo, che pur essendo una piccola città se ben curata (o meglio, curata) sarebbe una bomboniera.

Ci spieghi quali sono le motivazioni per cui tutti, in città e fuori, vedono questo scempio. Ce lo deve per la semplice ragione che è il primo cittadino. Perché a noi sembra che lei non ami questa città! Sono sicura che così non è, ma forse si è un po’ distratto….

Oggi sull’onda lunga dell’entusiasmo per la vittoria dell’Italia, dovuta anche a un viterbese, auspichiamo un po’ di entusiasmo anche da parte dell’amministrazione tutta, affinché renda questa città un angoletto del Lazio e dell’Italia piacevole da visitare, da vivere, da godere, nonché pubblicizzare!

Celeste Salvatore

13 luglio, 2021