Carta escursionistica del sistema museale, sabato la presentazione

Bolsena - Alle 11 in piazza dell'Orologio

Bolsena – Sabato 10 Luglio alle ore 11 a Bolsena in piazza dell’orologio, verrà presentata la Carta Escursionistica del Sistema Museale del Lago di Bolsena.

Realizzata con i fondi della L.R. 26/2009 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio” la cartografia in scala 1:25.000 sarà disponibile in formato digitale sul portale www.simulabo.it

D’ora in avanti sarà dunque in distribuzione anche il formato cartaceo, presso il Centro Visite delSI.MU.LA.BO. e presso i 14 musei aderenti al sistema https://www.simulabo.it/i-musei-del-sistema/. Il lago di Bolsena, il più grande d’Europa tra quelli di origine vulcanica, si trova al centro di un territorio

dove la storia ha lasciato profonde tracce.

Per questo motivo è stato scelto come elemento centrale di uno dei sistemi museali che la Regione Lazio ha promosso, allo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative culturali unitarie nell’ambito di comprensori omogenei dal punto di vista geografico e storico.

Il Sistema Museale del Lago di Bolsena, sviluppato nell’ambito della Tuscia laziale, è stato istituito nel dicembre 2000 mediante una convenzione stipulata tra i Comuni del circondario lacustre, sotto gli auspici della regione Lazio e della provincia di Viterbo. Con questo atto si è giunti da un lato alla conclusione di un lungo lavoro progettuale, concretizzatosi negli anni attraverso l’allestimento e l’apertura di numerosi musei, e dall’altro a un punto di partenza indispensabile per offrire “una compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità geografica, antropologica,

storica ed ecologica della Comunità, per costruire un futuro sostenibile”.

Realizzata nell’ambito della mission del SI.MU.LA.BO. la Carta Escursionistica rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per immergersi in una porzione di territorio ampia ed estremamente ricca di emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-archeologiche, da visitare a piedi, in bici e a cavallo attraverso una rete sentieristica che attraversa e raggiunge musei, siti archeologici, parchi naturali, cittàd’arte e siti culturali. Il Centro Visite del SI.MU.LA.BO. presso Bolsena rappresenta il punto di partenza di molteplici itinerari, anche tematici, che si sviluppano nell’area di riferimento della Carta Escursionistica anche oltre i confini regionali.

Programma

Saluti istituzionali

REGIONE LAZIO e COMUNE DI BOLSENA

Interventi

MARCO D’AURELI – Coordinatore scientifico SIMULABO

MIRKO PACIONI – Tutor del progetto

SILVIO PIORIGO – Cartografo

RICCARDO SCHIAVO e GIANLUCA FORTI – Progettazione, ricerca, rilievo e revisione dati

Ufficio Cultura amministrazione comunale di Bolsena

8 luglio, 2021