Carte d’identità: esteso l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio Anagrafe

Civitavecchia - Da giovedì 22 luglio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Un orario più esteso per tagliare sensibilmente le liste d’attesa e consentire ai cittadini di rinnovare i propri documenti. È quello stabilito dal Segretario generale Pompeo Savarino, si richiesta del Sindaco Ernesto Tedesco, per i servizi demografici del Comune di Civitavecchia.

Civitavecchia

Da giovedì 22 luglio l’ufficio per il rilascio delle carte d’identità sarà infatti aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.

Dichiara il sindaco: “In queste settimane abbiamo riscontrato un maggiore afflusso agli uffici ed abbiamo perciò ottimizzato le risorse umane a disposizione in maniera tale da fornire un servizio migliore. Si tratta di un segnale in netta controtendenza, in un periodo in cui le amministrazioni pubbliche sono tutte a corto di personale noi estendiamo gli orari di apertura praticamente raddoppiandoli”.

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











21 luglio, 2021