Cento metri in 9″94, Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano e vola in semifinale

Tokyo - Il velocista: "È da una vita che sto sognando questo momento"

Tokyo – È stato una grande esordio olimpico quello di oggi per il velocista italiano Marcell Jacobs. L’azzurro è volato nella sua batteria arrivando primo e guadagnandosi l’accesso alla semifinale dei 100 metri.

Marcell Jacobs

Jacobs ha completato i 100 metri in 9″94, nuovo record italiano. Quello precedente (9″95) era stato stabilito sempre da Jacobs il 13 maggio a Savona. Il tempo dell’azzurro è eccezionale anche se paragonato a quello di tutti gli altri velocisti olimpici in gara a Tokyo. Meglio di Jacobs ha fatto solo il canadese Andre De Grasse, che ha corso i cento metri in 9″91.

Ora tutti i riflettori sono puntati sulla semifinale di domani in programma alle ore 12,31 italiane, le 19,31 in Giappone.

“L’obiettivo era di correre bene e chiudere in prima posizione, per avere una buona corsia domani, ma non mi aspettavo questo tempo, perché ho fatto più fatica del solito – ha commentato Marcell Jacobs dopo la vittoria in batteria -. Le condizioni sono ottime, non vedo l’ora che sia domani, è da una vita che sto sognando questo momento”.

31 luglio, 2021