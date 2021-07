Centrodestra colto in fallo, troppi assenti e salta il primo appello

Viterbo - Consiglio comunale - Nonostante sia possibile collegarsi anche online, solo in 16 rispondono, con l'opposizione che esce

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Centrodestra senza numeri, Al primo appello in consiglio comunale, salta l’avvio dei lavori.

Soltanto 16 i presenti, troppo pochi. Un incidente di percorso per la maggioranza, quasi normale in tempi normali.

Ma in questa fase, in cui è possibile collegarsi anche da remoto, le assenze risultano più difficili da giustificare. Considerando che c’è chi partecipa dai posti più disparati, in auto, a volte pure alla guida, in riva al mare o dal posto di lavoro.

Oggi è andata così, nonostante il consiglio sia iniziato con la canonica mezz’ora abbondante di ritardo.

A cominciare dal sindaco Arena, in maggioranza troppi assenti, da Achilli e Muroni (FI), passando per Galati, Bugiotti e Micci (Lega). E non è bastato l’aiutino arrivato da Ombretta Perlorca, ufficialmente fuori dalla maggioranza, che però ha risposto all’appello. Diversamente dall’opposizione.

Compresa la difficoltà del centrodestra, uno dopo l’altro gli schermi di ciascun consigliere si sono oscurati. In attesa del secondo tentativo. Esattamente mezz’ora dopo, stavolta i numeri ci sono e si può iniziare.

