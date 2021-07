Chiesta l’archiviazione per la morte di Viviana Parisi: “Si è suicidata”

Caronia - Secondo la procura di Patti avrebbe prima ucciso il figlio Gioele

Viviana Parisi e il figlio Gioele

Caronia – Prima avrebbe ucciso il figlio di 4 anni e poi si sarebbe suicidata gettandosi dal traliccio sotto il quale il suo corpo è stato ritrovato. È questo, secondo la procura di Patti, quello che sarebbe successo esattamente un anno fa, quando Viviana Parisi, deejay di 41 anni, fu trovata morta nei boschi di Caronia, in Sicilia. Era l’8 agosto 2020. Una manciata di giorni dopo, il 19 agosto, fu scoperto, sempre nel bosco, anche il corpo del piccolo Gioele.

Non ci sarebbe stato alcun duplice omicidio, per questo la procura di Patti, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione su quelle due tragiche morti. Il fascicolo per omicidio, sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio, era aperto contro ignoti.

Ad anticipare la richiesta del procuratore, il responso dei medici legali arrivato pochi giorni fa: le perizie avrebbero infatti attribuito la morte di madre e figlio a un omicidio-suicidio.

Mamma e figlio erano spariti nel nulla lo scorso 3 agosto, dopo un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

29 luglio, 2021