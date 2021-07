Cinelabfest, Daniele Ercolani presidente di giuria

Tuscania - Sono già oltre cento i cortometraggi inviati per la selezione alla prima edizione

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Il Cinelabfest 2021 entra nel vivo, svelato anche il nome del presidente di giuria.

Sono già oltre cento i cortometraggi inviati per la selezione alla prima edizione del Cinelabfest.

Il festival del cortometraggio nato dall’associazione RealDreams di Tuscania.

La deadline è fissata per il 15 luglio quindi c’è ancora un po di tempo per iscrivere il proprio lavoro in maniera del tutto gratuita.

Il direttore organizzativo Davide Boninsegna e il direttore tecnico Luca Baffo stanno lavorando in sinergia con il direttore artistico Michelangelo Gregori.

E finalmente ecco svelato il nome del presidente di giuria.

Si tratta del filmmaker viterbese Daniele Ercolani, il quale oltre ad aver diretto vari cortometraggi (premiati in tutta Italia) sta ultimando il suo primo lungometraggio.

Ercolani è autore di pubblicità e videoclip oltre ad aver lavorato proprio con il direttore artistico del festival che infatti spiega: “Con Daniele ci siamo conosciuti quasi venti anni fa proprio grazie ai cortometraggi, sono felice che alla fine sia stato lui a spuntarla su tutti i nomi che avevamo a disposizione, a volte abbiamo idee radicalmente opposte e questo non può che giovare ai fini della valutazione delle opere che saranno selezionate”.

Ercolani presiederà dunque la giuria, formata dai già annunciati professionisti: Valentina Paoletti, Olga Matsyna, Gianluca Testa, Simone Finotti e Samuele Brizi.

8 luglio, 2021