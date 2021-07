A Civita Castellana prosegue il disservizio idrico, Talete rimedia con autobotti

Politica - A disposizione tre stazioni di approvvigionamento di acqua potabile - Continuano i lavori di ottimizzazione per il paese

Civita Castellana – (f.f.) – Disservizio della Talete a causa della prosecuzione dei lavori per ottimizzare il sito di Civita Castellana. Per rimediare, la società ha installato momentaneamente tre stazioni di approvvigionamento di acqua potabile nel paese.

Nei giorni scorsi, la società Talete Spa è intervenuta nelle varie stazioni di pompaggio. In attesa del ritorno al normale flusso idrico in tutto il territorio, sono state posizionate tre stazioni di provvista di acqua potabile. Il disservizio è dovuto ai lavori di riqualifica dell’intero paese.

“In riferimento al cedimento della condotta verificatosi in via delle Repubblica nel comune di Civita Castellana il 21 luglio scorso, Talete Spa comunica che sono state posizionate, per contenere i disagi dell’utenza, tre autobotti, una vicino al campo sportivo di Priati, una a via Cavour e una a via Mengarelli”, come si legge nel comunicato della società Talete Spa.

È stata installata, nella serata del 29 luglio, una pompa di spinta per migliorare la situazione attuale della rete servita dal serbatoio Barco.

“Infine nella giornata di lunedì termineranno i lavori del pozzo Faleri che sarà posto in esercizio. L’azienda si scusa per i disagi arrecati all’utenza”, conclude la società idrica nel comunicato.

La cittadinanza, fino a termine dei lavori, potrà usufruire del servizio proposto e messo a disposizione dalla Talete. Crescono le zone di disservizio idrico nel paese.

31 luglio, 2021