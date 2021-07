Il Civitavecchia summer festival si apre con Colapesce Dimartino

Spettacolo - Venerdì sera il primo dei concerti gratuiti che andranno avanti fino al 13 agosto - In cartellone anche Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Bugo, Ghemon e Mario Biondi

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto per il Civitavecchia summer festival. Dopo le attese dovute alle richieste specifiche di manager e artisti, ecco ufficializzati i nomi del cartellone che verrà ospitato a piazza della Vita.

Si parte subito in quinta con il duo Dimartino-Colapesce, che saranno i protagonisti dell’apertura venerdì 30 luglio. La loro “musica leggerissima” aprirà le danze del festival, che poi proseguirà il primo agosto con le note eleganti di Raphael Gualazzi e Simona Molinari.

Il 2 agosto spazio a un mix esplosivo: quello tra il jazz degli Aljazzeera e il pioniere del rap italiano Frankie Hi-Nrg Mc.

Il 3 agosto sarà Bugo a far cantare i civitavecchiesi con le sue canzoni.

Il 4 agosto ci sarà il concerto evento dell’estate. Arriverà a piazza della Vita Mario Biondi. La voce inconfondibile del cantante e compositore di Catania invaderà la Marina per un sold-out già annunciato.

Il 7 agosto il talentuoso ed esperto compositore Francesco Santalucia si esibirà in tandem con i Volo su Marte.

Spazio ai più giovani il 9 agosto con il cantante Michele Bravi. Il classe ’94, vincitore della settima edizione di X Factor, porterà in scena i suoi ultimi successi a partire dalle 21.

Il 10 agosto torna sul palco della Marina il rock italiano con The Bastard Sons of Dioniso.

L’11 agosto si cambia genere con le sonorità di Peppe Servillo in trio con Javier Girotto al sax e Natalio Mangalavite al pianoforte in una serata dedicata a Lucio Dalla.

Chiusura roboante con il rap di Ghemon, che si esibirà il prossimo 13 agosto chiudendo la manifestazione.

“Con questo festival alziamo l’asticella. Cerchiamo di portare a Civitavecchia alcuni tra i più talentuosi artisti italiani. La scelta, in accordo con gli assessorati e gli uffici, è stata quella di puntare su artisti in grado di attirare pubblico da tutta la regione. Voglio ringraziare l’amministrazione che ha voluto confermare la fiducia a Stazione musica. Qualche anno fa non avrei pensato di poter far passare ai miei concittadini una serata in cui a corso Centocelle era presente con il suo evento Massimo Cotto e alla Marina Dimartino Colapesce” ha dichiarato Giordano Tricamo, direttore artistico del festival.

“Abbiamo lavorato mesi per realizzare questo evento dall’altissimo livello musicale. Rispetto ad altri abbiamo puntato sulla totale gratuità degli eventi, per regalare ai nostri cittadini delle serate indimenticabili e per attirare pubblico che si riverserà inevitabilmente sulle nostre strutture. L’anno scorso iniziammo il 3 agosto, quest’anno il 30 luglio e con nomi che non hanno bisogno di presentazioni, a chiudere definitivamente qualche polemica puerile. Anche a livello culturale dopo anni bui, Civitavecchia rialza la testa. Era una mia promessa” ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco.

I biglietti gratuiti si potranno prenotare sulla piattaforma billetto.it a partire dalle ore 12 di oggi.

Gli eventi inizieranno alle ore 21. Prevista accoglienza e sicurezza nel rispetto delle normative Covid vigenti.

Comune di Civitavecchia

