Coltello e arnesi da scasso in auto, cinque denunciati

Rieti - Controlli dei carabinieri nel fine settimana

Rieti – Controlli serrati, nelle ore notturne, messi in atto dai carabinieri a Fara in Sabina e a Castelnuovo di Farfa, in località Osteria Nuova, per scongiurare furti e altri reati.

“A Fara in Sabina – spiegano i carabinieri – i militari della stazione, nel corso di specifici posti di controllo, in località“Canneto, hanno fermato un Land Rover condotto da una persona del luogo, con precedenti specifici, la quale, sottoposta a perquisizione personale e del mezzo, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico ben occultato nel vano porta oggetti dell’auto.

Il conducente dell’auto non ha fornito valide spiegazioni sulla presenza del coltello e, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti, per possesso ingiustificato di armi bianche mentre il coltello è stato sequestrato.

Nell’ambito dello stesso dispositivo predisposto dalla compagnia di Poggio Mirteto e nella stessa nottata, a Castelnuovo di Farfa, i militari hanno fermato una Bmw, condotta da un cittadino rumeno residente a Civitavecchia, con a bordo altri connazionali, tutti con precedenti specifici.

All’interno dell’auto, sottoposta a perquisizione, sono stati rinvenuti vari arnesi da scasso. Anche in questo caso, il conducente non è stato in grado di dare una spiegazione plausibile al possesso di tale materiale che, pertanto, è stato sequestrato. Conducente ed occupanti dell’auto sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della repubblica di Rieti per possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o di grimaldelli.

Il comando provinciale dei carabinieri di Rieti comunica che i servizi di prevenzione generale e controllo straordinario del territorio continueranno incessanti da parte di tutti i reparti dipendenti per garantire la massima sicurezza dei cittadini anche nel periodo estivo”.

5 luglio, 2021