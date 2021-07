“Il commissario spieghi perché i lavori allo stadio sono fermi”

Orte - Lo chiedono l'ex sindaco Giuliani e altri membri della vecchia maggioranza

Orte – “Perché i lavori di rifacimento delle tribune, degli spogliatoi e della recinzione dello stadio, iniziati sin dal mese di marzo, sono attualmente interrotti?”. Lo chiedono con una lettera inviata al commissario prefettizio del comune di Orte, Maria Virginia Rizzo, l’ex sindaco Angelo Giuliani e altri tre membri della vecchia maggioranza: Daniele Proietti, Valeria D’Ubaldo ed Enrico Delle Macchie.

A proposito della situazione attuale dello stadio Gildo Filesi, i quattro ex amministratori comunali si chiedono inoltre “se il termine ultimo per la consegna dei lavori contrattualmente previsto è variato e perché l’area riguardante la zona di ampliamento degli spogliatoi non è adeguatamente delimitata come area di cantiere”. Ampliamento degli spogliatoi a cui invece, secondo Giuliani e i suoi, bisognerebbe “dare immediata priorità” per “consentire la praticabilità del campo di calcio per le attività ludico-sportive dalla fine del mese di agosto”.

L’ex sindaco incalza il commissario anche sul tema della manutenzione del manto erboso. Si chiede come mai “non sono stati creati capitoli di spesa riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria del tappeto erboso” e suggerisce di utilizzare i 5mila euro risparmiati sulla manutenzione del verde nel quartiere delle Grazie, operata in convenzione col comune dall’associazione Le Grazie.

I sottoscritti Angelo Giuliani, Daniele Proietti, Valeria D’Ubaldo ed Enrico Delle Macchie, rispettivamente già sindaco ed ex- amministratori del comune di Orte, chiedono alla signoria vostra di conoscere le ragioni per le quali, nel bilancio di previsione – da lei stessa approvato – non sono stati creati capitoli di spesa riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria del tappeto erboso dello stadio.

Come le è noto, il manto erboso è fuori dai lavori di rifacimento delle tribune, degli spogliatoi e della recinzione dello stadio. Le suggeriamo di utilizzare – per coprire parte delle somme necessarie per rifacimento del tappeto in erba – le economie derivanti dal risparmio sulla manutenzione del verde – pari a cinquemila euro – relative alla mancata spesa per lo sfalcio del quartiere Le Grazie, che è stato effettuato dall’associazione “Le Grazie”, in convenzione con il comune.

Le chiediamo, inoltre, formalmente, di conoscere perché i lavori di rifacimento delle tribune, degli spogliatoi e della recinzione – lavori iniziati sin dal mese di marzo – sono attualmente interrotti, se il termine ultimo per la consegna dei lavori contrattualmente previsto è variato e perché l’area riguardante la zona di ampliamento degli spogliatoi non è adeguatamente delimitata come area di cantiere.

Crediamo di fare utile servizio alla collettività suggerendole di procedere immediatamente alla manutenzione del manto erboso e Le chiediamo che venga effettuata la chiusura dei lavori nei tempi contrattualmente previsti ed in caso di ritardo, oltre che a spiegarne i motivi, di dare immediata priorità al completamento degli spogliatoi, riducendo l’area di cantiere alle gradinate, ed acquisita l’agibilità parziale e la consegna degli stessi al comune, di consentire – soprattutto ai più giovani – la praticabilità del campo di calcio per le attività ludico-sportive dalla fine del mese di agosto, in concomitanza con la ripresa delle attività agonistiche all’interno del palazzetto dello sport.

Rimanendo in attesa di un suo urgente riscontro in merito, con osservanza.

Angelo Giuliani

Daniele Proietti

Valeria D’Ubaldo

Enrico Delle Macchie

28 luglio, 2021