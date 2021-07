Confesercenti, al via l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche

Viterbo - Venerdì 9 luglio a Bolsena, occasione in cui si parlerà di “Affrontare l’emergenza, costruire il futuro. La programmazione negoziata per uno sviluppo sostenibile del territorio e delle imprese”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Affrontare l’emergenza, costruire il futuro. La programmazione negoziata per uno sviluppo sostenibile del territorio e delle imprese” è il tema che verrà affrontato nel corso dell’assemblea elettiva della Confesercenti di Viterbo convocata per venerdì 9 luglio, con inizio alle 10,30 nei locali dell’Hotel Edendi Bolsena per procedere al rinnovo delle cariche: l’elezione del presidente provinciale di Viterbo; dei membri di presidenza; la nomina dei componenti dei Collegio dei Revisori e del Collegio di Garanzia; la designazione dei delegati all’Assemblea elettiva della Confesercenti del Lazio; la designazione dei delegatiall’Assemblea elettiva della Confesercenti Nazionale.

Vincenzo Peparello

Le candidature alla carica di presidente provinciale dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro e non oltre il giorno 7 luglio alle 12 presso la sede di viale Bruno Buozzi di Viterbo a mezzo email:info@confesercentiviterbo.it.

Dopo sedici mesi difficilissimi, come quelli del 2020 e della prima parte del 2021, interamente dominati dal Covid e dalle sue conseguenze, nonostante i mille dubbi che tutti possono comprendere, si è deciso di avviare il percorso congressuale di Confesercenti.

La discussione che viene proposta con i ‘temi’ assembleari è programmaticamente aperta a ulteriori contributi e dovrebbe svilupparsi attorno a tre elementi: a) la nuova fase storica nella quale siamo entrati; b) i risultati raggiunti e le criticità riscontrate nelle attività dei quattro anni trascorsi; c) le 16 proposte di discussione programmatiche della Confesercenti nazionale che costituiscono la base di discussione per il lavoro futuro nell’arco ditempo del prossimo mandato congressuale.

In particolare verranno dibattuti temi di notevole importanza quali: una Confesercenti più attrattiva e ospitale per le nuove generazioni di dirigenti associativi; politicamente incisiva tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e territoriale; una organizzazione rinnovata nella capacità di offrire servizi innovativi su tutto il territorio nazionale, integrandoViale Bruno Buozzi 113/115 – Email: info@confesercentiviterbo.it – tel. 0761187831

l’offerta territoriale con una solida e innovativa offerta digitale in grado di garantire la massima capillarità di presenza e di iniziativa in tutti i territori attraverso una rinnovata politica di gestione del logo di Confesercenti.

Confesercenti – Viterbo

6 luglio, 2021