Roma - Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia: “Riprenderà con le mascherine, siamo ancora in una situazione che richiede prudenza”

Roma – “Considereremo seriamente l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per chi lavora nella scuola“.

A dirlo è Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ad Agorà.

“Se la scuola ripartirà con le mascherine? Direi di sì, perché siamo ancora in una situazione che richiede prudenza – ha spiegato la ministra -. La dad invece questo governo la vuole superare in modo definitivo, è questo l’impegno. La scuola in presenza è un diritto ma bisogna aumentare il ritmo delle vaccinazioni, solo così potremo avere una scuola in presenza”.

Elena Bonetti

“Considereremo seriamente all’interno del governo l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per chi lavora nella scuola che ha una grande responsabilità”, ha aggiunto Elena Bonetti.

Sul tema è intervenuto a Torino anche il generale Figliuolo. “Dobbiamo capire – ha spiegato il commissario straordinario – perché queste persone, docenti e non docenti, non aderiscono: questo ci darà informazioni importanti per la azioni da intraprendere”.

26 luglio, 2021