Consigliere comunale esce dalla minoranza e crea un gruppo misto

di Francesca Buzzi

Bolsena – Consigliere comunale di Bolsena esce dalla minoranza e crea un gruppo misto.

Colpo di scena tra i banchi dell’amministrazione. Ieri mattina, durante il consiglio che si è tenuto in videoconferenza, per ovvi motivi legati alla pandemia in videoconferenza, Raffaele Dottarelli ha ufficializzato la sua uscita dal gruppo Futuroggi.

“Oggi, le mi idee, non sono e non possono essere rappresentate da questo gruppo – ha detto Dottarelli senza mezzi termini nel suo discorso di fronte all’assise comunale -, ed è per questo motivo che con coraggio e con un forte senso di coerenza, abbandono il progetto grazie al quale ho avuto la possibilità di candidarmi ed ottenere una piccola e modesta vittoria seppur all’interno di una grande sconfitta”.

Discorso che poi Raffaele Dottarelli ha condiviso anche sul suo profilo Facebook affinché tutti potessero leggerlo.

“Con gli ideali – dice ancora – si fanno battaglie, si edificano solidi progetti, ci si fa male e ci si separa. quando questi ideali diventano fronte comune, allora, si costruisce qualcosa di importante e grande. Futuroggi sarà per me per sempre, l’inizio di qualcosa che ad oggi non può in alcun modo continuare, ma che devo in ogni caso ringraziare e portare con me”.

Da quell’inizio però ora Raffaele Dottarelli si sente troppo distante per continuare. E il suo percorso politico lo porta dunque da un’altra parte. Per ora il gruppo misto, poi chissà. Di sicuro adesso la sua posizione è sempre più vicina a quella della maggioranza guidata dal suo quasi omonimo: il sindaco Paolo Dottarelli.

“Da oggi – conclude il suo intervento -, agirò solo ed esclusivamente con una prerogativa: essere fedele a me stesso, alla mia storia e alle mie idee. Bolsena non deve essere né capita, né studiata, né criticata per per partito preso. Bolsena deve essere vissuta e io voglio farlo ogni giorno, su ogni piazza, in ogni iniziativa e ogni tradizione”.

Il consiglio comunale di Bolsena, alla luce di questa novità, vede la minoranza ridursi a soli tre consiglieri: Manlio Sciuto, Emilia Polsi e Leonardo Di Russo. Nel gruppo misto ci sarà Raffaele Dottarelli e in maggioranza restano gli altri quattro di sempre: Leonardo Briscia, Massimo Cardarelli, Daniele Emidi

e Jacopo Stella.

Francesca Buzzi

1 luglio, 2021