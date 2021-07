“Contagi, dichiarazioni di presunti scienziati ‘sparate’ in prima pagina creano panico ingiustificato”

Viterbo - Interviene Giulio Marini, responsabile Turrismo di Forza Italia nel Lazio

Viterbo – “Continuiamo a leggere che i contagi sono in forte aumento, che la pandemia è tutt’altro che sconfitta e che presto alcune regioni potrebbero tornare a diventare gialle.

Siamo consapevoli che la strada per mettersi definitivamente alle spalle questo Coronavirus è lunga, ma sappiamo bene anche che una comunicazione sbagliata e martellante può produrre danni irreversibili al comparto turistico e a tutta la nostra economia.

La prudenza è d’obbligo, in questa situazione, ma non soltanto nei comportamenti dei cittadini: devono essere molto prudenti anche i media, perché, come abbiamo visto in passato, dichiarazioni di presunti scienziati ‘sparate’ in prima pagina possono creare panico ingiustificato.

In questi giorni, stiamo leggendo e ascoltando tutto e il contrario di tutto sulla cosiddetta variante Delta, sui vaccini e sui portatori del virus. Questa confusione è dannosissima, come testimoniano i crolli delle prenotazioni nelle nostre località turistiche. Una preghiera: remiamo tutti nella stessa direzione, per garantire la sicurezza sanitaria, ma anche per far ripartire il turismo e l’economia, ridotti allo stremo. Per riuscirci, servono professionalità e grande responsabilità anche dai media, che, ne siamo certi, dimostreranno di essere all’altezza del loro fondamentale ruolo”.

E’ quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turrismo di Forza Italia nel Lazio.

18 luglio, 2021