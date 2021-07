Conte e Grillo trovano l’accordo sul nuovo statuto del Movimento 5 stelle

Roma - A breve il voto - Di Maio: "Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica"

Roma – Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno trovato l’accordo sul nuovo statuto del Movimento 5 stelle. Lo ha comunicato il capo politico ad interim Vito Crimi nell’assemblea dei gruppi M5s. A breve ci sarà il voto sul nuovo statuto e sul presidente del Movimento.

Un gazebo del Movimento 5 stelle “Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno definito concordemente la nuova struttura di regole del Movimento 5 stelle. Il Movimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del Movimento 5 stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni”. Questo il contenuto del messaggio congiunto di Beppe Grillo e Giuseppe Conte che Crimi ha letto in apertura dell’assemblea dei parlamentari 5 stelle. Molti pentastellati hanno accolto con favore la notizia e commentato la vicenda. “Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica – ha scritto sui social il ministro degli esteri Luigi Di Maio -. Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del Movimento 5 stelle. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo”.

“È nei momenti più bui che serve lo scatto di reni per recuperare e ripartire. Ed è in questo momento, infatti, che Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’intesa giusta per rilanciare il Movimento 5 stelle – ha scritto su Facebook il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano -. Nel brevissimo potremo quindi votare lo statuto e la carta dei valori e occuparci, finalmente, unicamente di far correre il nostro amato movimento, da troppo tempo schiacciato sotto il suo stesso peso e quindi facile preda degli sciacalli. Avanti così”.

11 luglio, 2021