Continuano i contagi a Tokyo 2020, non si esclude un annullamento dei giochi

Tokyo – È sempre più difficile la situazione per i giochi olimpici di Tokyo 2020, dove sono stati registrati altri dieci nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime ventiquattro. La cerimonia di inaugurazione è programmata per il 23 luglio, ma il comitato organizzatore non esclude che le Olimpiadi possano essere annullate all’ultimo momento se la situazione epidemiologica peggiorasse.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe stato il capo del comitato organizzatore dei giochi, Toshiro Moro, a non escludere questa possibilità. A una domanda in conferenza stampa se giochi possano essere cancellati prima della cerimonia di inaugurazione, Moro avrebbe riposto che monitorerà i numeri dei contagiati e la situazione complessiva e, nel caso, ne parlerà con chi di dovere.

“Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi di Coronavirus – avrebbe risposto, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il capo del comitato organizzatore dei giochi olimpici -. Quindi continueremo le discussioni se ci fosse un picco di casi. Abbiamo concordato che in base alla situazione del Coronavirus, convocheremo di nuovo colloqui a cinque. A questo punto, i casi di contagio potrebbero aumentare o diminuire, quindi penseremo a cosa fare quando si presenterà la situazione”.

