Controlli nella notte, ritirate quattro patenti per guida in stato di ebrezza

Civita Castellana - Tre persone sono state denunciate dai carabinieri

Civita Castellana – Controlli del territorio da parte dei carabinieri a Civita Castellana, ritirate quatto patenti per guida in stato di ebrezza e scattate tre denunce.

Carabinieri

“Nella nottata di ieri – si legge nella nota dell’Arma -, è stato disposto un particolare servizio di controllo del territorio nella zona di Civita Castellana, svolto da parte della locale compagnia coadiuvata da rinforzi provenienti dagli altri comandi paritetici di questo comando provinciale”.

Nell’ambito di tale servizio, finalizzato al controllo della viabilità stradale al termine della movida notturna, sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, tra cui spiccano quelle inerenti la guida in stato di ebbrezza alcolica. “Nello specifico – prosegue la nota dei carabinieri -, il comando civitonico ha proceduto al ritiro di quattro patenti per un tasso alcolemico ricompreso tra 0.69 e 1.61 mc/l.. (in quest’ultimo caso oltre il triplo dei valori consentiti dalla legge)”.

Tra le persone oggetto del ritiro, tre sono state denunciate alla procura della repubblica ai sensi dell’art. 186 del codice della strada con contestuale sequestro amministrativo delle rispettive autovetture.

24 luglio, 2021