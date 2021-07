Ministero della Salute - Non succedeva dal 19 giugno - Tasso di positività allo 0,6%

Roberto Speranza

Roma – Coronavirus, contagi di nuovo sopra i mille: sono 1010 i casi e 14 i morti.

Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute sui contagi in Italia. I positivi erano sotto quota mille dal 19 giugno.

Ieri i positivi registrati erano 907 e 24 i morti per un totale di 127mila 718 vittime dall’inizio della pandemia.

177mila 977 i tamponi effettuati e cioè 14mila 447 in meno rispetto alle ultime 24 ore col tasso di positività allo 0,6% (ieri 0,5%).

1735 le persone guarite.

Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -37 per un totale di 1234 pazienti, mentre quelli in terapia intensiva sono -7 coi malati più gravi che sono 180.

7 luglio, 2021