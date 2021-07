Coronavirus, il tasso di positività è all’1,9%

Coronavirus - Sono 3mila 127 i nuovi casi e 3 le vittime - Sono stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri

Roma – Sono 3mila 127 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, mentre ieri sono stati invece 3mila 121.

Sale così a 4milioni 287mila 458 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati però meno tamponi rispetto a ieri. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono infatti 165mila 269, ovvero 79mila 528 in meno rispetto a ieri quando erano stati 244mila 797. Il tasso di positività è così all’1,9%, ieri era 1,3%.

I morti delle ultime 24 ore sono 3, quelli di ieri 13. Con i decessi di oggi, il numero totale delle vittime totali sale a 127mila 867.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4milioni 113mila 478 e 501 quelle negativizzate oggi.

Gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, risultano essere in tutto 46mila 113, pari a +2mila 622 rispetto a ieri.

Più o meno stabili i numeri delle terapie intensive, in lieve calo rispetto a ieri: sono 156 i pazienti totali ricoverati in rianimazione, 6 meno di ieri. Mentre nei reparti ordinari sono aumentati i pazienti: 25 in più rispetto a ieri, per un totale di 1136 persone.

18 luglio, 2021