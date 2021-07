Ministero della Salute - Il tasso di positività scende al 2%

Roma – Coronavirus, in Italia 5mila 140 nuovi casi e 5 morti.

Stabili i nuovi contagi giornalieri. Oggi sono stati 5mila 140, ieri erano 5mila 143. 5 i morti nelle ultime 24 ore. Ieri 17. Sono stati eseguiti 258mila 929 tamponi. Il tasso di positività è al 2%.

In aumento i posti occupati in terapia intensiva, 17 in più con 21 ingressi del giorno. I ricoveri in area medica sono 36 in più, 1.340 in totale.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4milioni 122mila 208. Gli attualmente positivi sono 62mila 523, 3mila 771 in più rispetto a ieri.

64,4 milioni le dosi di vaccino somministrate finora. 29,4 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale (il 54,55% della popolazione over 12).

