Ministero della Salute - Tasso di positività ancora in crescita al 2,3%

Roberto Speranza

Roma – Coronavirus, oggi 2072 nuovi casi e 7 morti.

Sono i dati diffusi dal bollettino del ministero della salute sui contagi nel Lazio.

Ieri i positivi registrati erano 3127 e tre le vittime per un totale di 127mila 874 decessi dall’inizio della pandemia.

89mila 089 i tamponi effettuati e cioè 76mila 180 in meno rispetto alle ultime 24 ore col tasso di positività al 2,3% (ieri 1,9%).

651 le persone guarite.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono +52 (ieri +25) quelli nei reparti ordinari, per un totale di 1188 pazienti; mentre quelli in terapia intensiva sono +6 (ieri -6) e in tutto 162 i malati più gravi.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 19 luglio

19 luglio, 2021